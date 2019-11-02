Дацик сорвал встречу «Яблока» и закидал членов партии гнилыми яблоками

В конце "выступления" один из спутников Даника высыпал на пол помещения гнилые яблоки. Фото: Вконтакте

В конце "выступления" один из спутников Даника высыпал на пол помещения гнилые яблоки. Фото: Вконтакте

Снискавший скандальную славу боец ММА Вячеслав Дацик сорвал встречу сторонников партии «Яблоко» с председателем Псковского регионального отделения партии Львом Шлосбергом, прошедшую в Петербурге.

Боец опубликовал на своей странице «Вконтакте» ролик, где не сдерживался в выражениях, высказывая свое мнение относительно моральных качеств сторонников политической партии «Яблоко». Встреча с Львом Шлосбергом состоялась в Петербурге в пятницу, 1 ноября.

Дацик обвинял Шлосберга в использовании финансирования Америки. На втором видео, записанном уже на самой встрече, где боец присутствовал лично, он припомнил председателю псковского «Яблока» обвинения в педофилии, а также пригрозил ГУЛАГом за ЛГБТ-пропаганду.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, как Вячеслав Дацик устроил в супермаркете Петербурга протестный перформанс.