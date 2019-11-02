В Гатчине пьяная девочка разгромила квартиру топором

В Гатчине пьяная девочка разгромила квартиру топором
Усмирить трудного подростка не могут ни соседи, ни отчим девочка. Фото: pixabay.com

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, девочка-подросток устроила погром в собственной квартире.

В ночь с пятницы на субботу, 2 ноября, жильцы одного из домов в городе Гатчина были вынуждены прибегнуть к помощи правоохранительных органов из-за сильного шума в квартире на первом этаже.

Одна из жительниц дома поделилась информацией о произошедшем с телеканалом «Пятый канал». По словам женщины, 15-летняя девочка уже давно проживает вдвоем с отчимом, мать, вероятно оставила их. Подросток ведет неподобающую её возрасту жизнь: пьет, приводит в квартиру молодых людей, которые хамски себя ведут и часто устраивают дебоши, как и получилось в этот раз.

Отчим пытается помочь девочке, однако она не стремится что-то изменить. Соседи не единожды обращались в полицию, но стражи порядка не приняли необходимых мер.

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