Ученые нашли способ защиты от радиации

Исследователи обнаружили в клетках человека белок, способствующий защите от радиационного излучения, аналогичный белку тихоходок.

Микроскопические беспозвоночные обладают способностью закрываться от радиации в случае угрозы организму, благодаря белку Dsup. Кроме того, они могут «стекленеть», что позволяет созданиям переносить практически любые состояния, от обезвоживания до выхода в космос.

Такой же белок обнаружили в человеческом организме калифорнийские ученые. Он может помочь в разработке лекарства, которое поможет защитить людей, проходящих химиотерапию или сталкивающихся с радиационным излучением.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученым впервые удалось напечатать человеческую кожу с кровеносной системой, которая успешно приживается при имплантации.