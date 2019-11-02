Мама девочки с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Она обратилась к подписчикам на русском языке, отметив, что многие отнеслись к ее проблеме с сочувствием.
Пост появился в Instagram-аккаунте Кэрол сегодня, 2 ноября. Мама девочки с необычным родимым пятном на лице поблагодарила россиян за помощь и слова поддержки. Она отметила, что люди постоянно спрашивают ее номер карты, чтобы переслать деньги и помочь финансово. Кэрол поделился способом перевода, а также подчеркнула, что только благодаря неравношным операции продолжаются и малышка Луна получает шанс на светлое будущее.
Напоминаем, что девочку отказывались оперировать американские врачи, но специалисты из Краснодара готовы рискнуть.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что краснодарские врачи сделали прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена». По словам Алексуткина, в ходе операции врачи удалили часть невуса, расположенного на лбу девочки.