Мама девочки с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Мама девочки с &#171;маской Бэтмена&#187; поблагодарила россиян
Пятно прозвали "маской Бэтмена". Фото: Instagram

Она обратилась к подписчикам на русском языке, отметив, что многие отнеслись к ее проблеме с сочувствием.

Пост появился в Instagram-аккаунте Кэрол сегодня, 2 ноября. Мама девочки с необычным родимым пятном на лице поблагодарила россиян за помощь и слова поддержки. Она отметила, что люди постоянно спрашивают ее номер карты, чтобы переслать деньги и помочь финансово. Кэрол поделился способом перевода, а также подчеркнула, что только благодаря неравношным операции продолжаются и малышка Луна получает шанс на светлое будущее.

Напоминаем, что девочку отказывались оперировать американские врачи, но специалисты из Краснодара готовы рискнуть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что краснодарские врачи сделали прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена». По словам Алексуткина, в ходе операции врачи удалили часть невуса, расположенного на лбу девочки.

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