Названы самые быстро ржавеющие иномарки в России

Названы самые быстро ржавеющие иномарки в России
Фото: https://geely-motors.com/

Эксперты исследовали рынок «вторичек» и составили топ.

Об этом стало известно сегодня, 2 ноября. Обо всем сообщает портал NJCAR.RU. Первое место эксперты отдали китайской иномарке Geely Emgrand – они уверяют, что уже через год автомобиль начинает ржаветь. Второе место досталось немецкой иномарке Opel Astra, у которой самыми уязвимыми частями назвали колесные арки, двери, днище и капот. Тройку лидеров замкнула японская Nissan Almera – уже через три-четыре года владельцу приходится бороться с коррозией. На четвертом месте расположилась Mazda 6, а на пятом — Ford Mondeo. Им нужно немного больше времени, чтобы начать покрываться ржавчиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг самых быстрых смартфонов. На первом месте оказался игровой смартфон Nubian Red Devil 3S, а сразу за ним не менее игровой Black Shark Game 2 Pro, в обоих установлен процессор Snapdragon 855 Plus.

Третью позицию занял китайский Huawei Mate30 Pro, который работает на процессоре Kirin 990.

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