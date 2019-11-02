Певец Шура испугал подписчиков резким набором веса

Некоторые боятся, что у артиста проблемы со здоровье, а другие, напротив, рады его полноте.

Видеозаписью артист поделился в своем Instagram-аккаунте. На ней Шура стоит в красивом шарфе на улице и рассказывает, как готовится к холодам. Подписчикам понравились обновки музыканта, но при этом они удивились тому, как быстро поправился Шура. Одни пишут, что певцу стоит скорее садиться на диету и идти в спортзал. Другие задают вопросы, как так вышло. Третьи пристыдили Шуру и призвали не скрываться за слоями одежды.

Впрочем, далеко не всем полнота певца кажется чем-то зазорным. Люди похвалили шарф артиста, его жизнерадостность и милые щечки. Поклонники сходятся во мнении, что самое главное, чтобы Шура был здоров и счастлив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что муж Нетребко поделился секретом своего похудения. Комментируя свое преображение, оперный певец поделился, что похудеть ему помогли физические нагрузки – секс и спорт. Если первое всегда присутствовало в жизни Эйвазона, то второе – никогда.