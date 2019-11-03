Эксперты установили опасность женского храпа

Эксперты установили опасность женского храпа
Риск заболевания раком возрастает у женщин с обструктивным апноэ во сне. Фото: pixabay

Научные сотрудники из Университета Аристотеля в греческих Салониках провели исследование и установили связь между апноэ во сне (остановкой дыхательных движений) и онкологией.

Как сообщает РИА Новости, исследование было проведено с учетом европейской базы данных пациентов, страдающих апноэ во сне. В базе данных содержатся сведения о нескольких десятках тысяч совершеннолетних пациентов. Оказалось, что у 388 из них диагностирован рак.

Чаще всего онкология среди таких пациентов была диагностирована у представительниц женского пола (2,8%), чем у мужчин (1,7%). Данные подвергли внимательному анализу, после чего ученые выяснили, что риск заболевания раком возрастает у женщин с обструктивным апноэ во сне.

Также частый храп может указывать на некоторые проблемы с сердечно-сосудистой системой. Эксперты также пришли к выводу, что курение способствует возникновению храпа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали неожиданную способность зрачков.

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