Синоптики Гидрометцентра обещают «розовую зиму» в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в это году зима будет теплой — температура будет преимущественно выше нормы.

По словам синоптика, на карте долгосрочного прогноза преобладает «розовый цвет», которым отмечаются небольшие положительные аномалии. Вильфанд пояснил, что метеорологи раскрашивают карту для того, чтобы наглядно показать температурный фон.

Также, по его словам, устойчивых минусовых температур в российских регионах можно ждать только во второй половине ноября, а сама зима придет в Россию только ближе к концу декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подскочили продажи зимней резины. За год продажи зимней резины в Петербурге увеличились на 11%. Цены на зимнюю резину, при этом, подскочили на 7%.