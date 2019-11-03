Жителям Петербурга напомнили, как избежать простуды и гриппа

Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

Наиболее эффективным способом защиты от простуды и гриппа остается вакцинация. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали жителям Северной столицы, что необходимо делать для избежания заболеваний гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в осенне-зимний период.

Так, эксперты напомнили, что заболеть простудой и гриппом можно воздушно-капельным путем, вдохнув вирусные или бактериальные частицы, содержащиеся в воздухе. На сегодняшний день в Петербурге можно легко подхватить вирусы группы А, В и С, вирусы парагрипп, аденовирусы, коронавирусы и другие инфекции от их носителей.

Наиболее эффективным способом защиты от данных заболеваний остается вакцинация. Также специалисты призывают не забывать о правилах личной гигиены и здоровом образе жизни. Горожанам важно высыпаться, отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом.

Для защиты в сезон заболеваний также можно носить медицинские маски. А дома у заболевших стоит проводить влажную уборку и изолировать их от здоровых людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 70% петербуржцев не сделали прививки от гриппа.