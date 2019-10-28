Около 70% петербуржцев не сделали прививки от гриппа

Около 70% петербуржцев не сделали прививки от гриппа
Фото: pixabay.com

Пока что врачи не наблюдают серьезной эпидемии, так что бить тревогу рано.

Об этом стало известно 28 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Санкт-Петербурга. Ведомство отмечает, что привились почти 1,7 миллиона человек – это 30% населения Северной столицы. Из них 260 тысяч человек привили за счет дополнительных источников финансирования. Несмотря на то, что вакцины нет у большинства жителей города, пока что уровень заболеваемости гриппом находится на неэпидемическом уровне.

Напоминаем, что прививка уменьшает риск заражения, а также серьезных последствий от ОРВИ и гриппа. В первую очередь о ней нужно задуматься детям, беременным и пожилым людям. Лучше всего сделать прививку в период с сентября по октябрь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом. Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам по возможности избегать контакта с больными людьми, а также стараться не появляться в местах массового скопления людей.

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