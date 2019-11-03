Песков: «Северный поток — 2» мог быть построен и без разрешения Дании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проект «Северного потока — 2» мог бы быть реализован и без разрешения Дании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что согласование Дании было очень важным, «но не жизненно важным» для строительства газопровода.

«Проект состоялся бы и без этого», — отметил пресс-секретарь президента в программе «Москва. Кремль. Путин», При это он добавил, что «Северный поток 2» не «энергетический «аркан» на шее у Европы, это выгодный для всех коммерческий проект.

В конце октября стало известно, что Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» через свои воды. Теперь «Газпром» может закончить прокладку трубы к Германии до конца этого года.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.