Дриусси оценил шансы «Зенита» в Лиге чемпионов УЕФА

Петербургский «Зенит» 5 ноября встретится с «РБ Лейпциг» в матче Лиги Чемпионов УЕФА. Шансы команды оценил нападающий Себастьян Дриусси.

«Да, шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. «РБ Лейпциг» сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку», — отметил футболист на предматчевой конференции.

Дриусси подчеркнул, что задача «Зенита» — набрать максимально возможное количество очков, чтобы выйти из группы. Сине-бело-голубым осталось провести три важных матча, два из которых пройдут на «Газпром Арене».

«Зенит» и «РБ Лейпциг» встретятся на «Газпром Арене» 5 ноября. Стартовый свисток будет дан в 20:55 по местному времени.

По итогам прошедших матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Группы G. В активе команды четыре балла, столько же набрал «Леон». Турнирную таблицу возглавляет «РБ Лейпциг» с 6 очками. «Бенефика» набрала 3 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед матче «Зенита» с «РБ Лейпциг» на стадионе прозвучит музыка Бетховена, Баха, Шуберта и Шумана.