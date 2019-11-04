Лодка с петербургскими рыбаками перевернулась под Выборгом

В Выборгском районе Ленобласти перевернулась лодка с двумя рыбаками. Одного из мужчин госпитализировали с переохлождением.

В полицию вечером 2 ноября обратился 42-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что двое его друзей отправились на рыбалку под Выборгом и не вернулись. Товарищи не отвечали на звонки и не выходили на связь.

На поиски рыбаков ушло более пяти часов, пишет 47news. Выяснилось, что их лодка перевернулась у поселка Гвардейское. Выбраться из водоема мужчинам помогли спасатели.

Около полуночи рыбаков доставили в местную больницу. Одного из них поместили в реанимацию с переохлождением. Состояние второго медики оценили как удовлетворительное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в карьере в Ленобласти нашли пустую резиновую лодку. Тело рыбака было найдено спустя сутки. Погибшим оказался 31-летний развозчик строителей «Северного потока-2».