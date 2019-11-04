Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг». Команды встретятся 5 ноября на «Газпром Арене».

На поле Лунев не выйдет из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Что касается игроков, которые не готовятся, то к тем, кто уже давно отсутствует, недавно присоединился Андрей Лунев. К сожалению», — сообщил Семак.

Остальные игроки участие в матче, по словам тренера, примут с большой долей вероятности.

«Зенит» и «РБ Лейпциг» встретятся на «Газпром Арене» 5 ноября в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Матч начнется в 20:55 по петербургскому времени.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Группы G, набрав четыре балла. Лидирует по итогам прошедших матчей «РБ Лейпциг». В активе команды шесть очков.

Ранее шансы «Зенита» в Лиге чемпионов оценил нападающий Себастьян Дриусси.