В петербургском роддоме рухнул лифт с двумя рабочими

В петербургском роддоме рухнул лифт с двумя рабочими
Рабочих достали из шахты лифта. Фото: unsplash.com

В роддоме №18 на проспекте Солидарности в Петербурге вечером 4 ноября рухнул грузовой лифт. Внутри находились двое рабочих.

Мужчины проводили ремонтные работы, когда грузовой лифт внезапно рухнул. В момент обрушения кабина находилась на третьем этаже, пишет «Мойка78» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Петербургу.

Рабочих удалось вытащить из шахты. Мужчин осматривают медики. Сведения об их состоянии не поступали. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в бизнес-центре «Мельник» в Петербурге с девятого этажа сорвался лифт. Внутри кабины находились пассажиры. Спасения и приезда мастера они ждали больше часа. Избежать смертельных последствий удалось, благодаря установленным аварийным распоркам.

лифт новости спб проспект солидарности роддом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украина требует вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе
Несовершеннолетний водитель сбил подростка в Ленобласти
Собаки атаковали кроличью мини-ферму в Ленобласти
В петербургском роддоме рухнул лифт с двумя рабочими
Лунев пропустит матч с «РБ Лейпциг» из-за травмы
Во «ВКонтакте» объяснили причины сбоя
Подросток из Приозерска рассказала, что мать напала на неё с ножом
Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV