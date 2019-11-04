В петербургском роддоме рухнул лифт с двумя рабочими

В роддоме №18 на проспекте Солидарности в Петербурге вечером 4 ноября рухнул грузовой лифт. Внутри находились двое рабочих.

Мужчины проводили ремонтные работы, когда грузовой лифт внезапно рухнул. В момент обрушения кабина находилась на третьем этаже, пишет «Мойка78» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Петербургу.

Рабочих удалось вытащить из шахты. Мужчин осматривают медики. Сведения об их состоянии не поступали. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в бизнес-центре «Мельник» в Петербурге с девятого этажа сорвался лифт. Внутри кабины находились пассажиры. Спасения и приезда мастера они ждали больше часа. Избежать смертельных последствий удалось, благодаря установленным аварийным распоркам.