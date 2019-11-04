Плаза оправдал своих подопечных после поражения от «Астаны»

Плаза оправдал своих подопечных после поражения от &#171;Астаны&#187;
Фото: basket.fc-zenit.ru

Матч завершился со счетом 108:109 – петербуржцам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы победить.

Своим мнением главный тренер «сине-бело-голубых» поделился после встречи «Зенита» с «Астаной». Жоан Плаза заступился за своих подопечных, отметив, что баскетболистам сложно принимать участие в трех матчах в неделю. Плотный график не дает «зенитовцам» проявить себя по максимум. Также Плаза подчеркнул – игроки до сих пор привыкают к главному тренеру и турнирам. Он убежден, что проблема не в мотивации и настроении – с ними все в порядке.

Напоминаем, что «Зенит» уступил «Астане» в овертайме. Встреча завершилась с минимальным отрывом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетболисты «Зенита» проиграли греческому «Панатинаикосу». Встреча состоялась 24 октября в Санкт-Петербурге в рамках четвертого тура Евролиги. Всю игру было непонятно, кто же получит заветное звание победителя.

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