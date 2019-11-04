Музыканту Игорю Талькову могло бы исполниться 63 года

Рокер умер в Санкт-Петербурге – до сих не удалось выяснить, кто его убил.

Игорь Тальков родился 4 ноября в 1956 году в Тульской области. Сегодня ему бы могло исполниться 63 года, но его жизнь оборвалась в 1991 году. К сожалению, свой последний день артист встретил в Северной столице во дворце спорта «Юбилейный». Музыкант готовился к концерту, его поклонники с нетерпением ждали его выхода на сцену, но этому было не суждено сбыться. Неизвестный убил Игоря Талькова прямо в гримерке.

До сих пор сотрудники правоохранительных органов не знают, кто убил рок-музыканта. Среди подозреваемых были концертный директор и охранник певицы Азизы. Совсем недавно расследование возобновили, пока что оно ни к чему не привело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруга Талькова пришла в СК и ознакомилась с деталями убийства спустя 27 лет. После того, как Татьяна Талькова ознакомится с деталями дела, оно вновь будет приостановлено до тех пор, пока подозреваемый не будет задержан.