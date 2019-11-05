Подписчики считают, что Ходченкова скрывает беременность

Подписчики считают, что Ходченкова скрывает беременность
Фото: https://www.instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Люди думают, что свободными вещами она пытается скрыть живот.

Светлана Ходченкова выложила снимок в костюме, который показался подписчикам слишком большим. Они почти уверены, что актриса беременна и пока что скрывает этот факт под одеждой. Фанаты отметили, что Ходченкова выглядит прекрасно, но их все-таки волнует вопрос: ждет ли она ребенка.

«Словно живот под платьем!»

— написала одна из пользовательниц.

Напоминаем, что артистка не любит делиться подробностями личной жизни. Тем временем ее подозревают в романе с Семеном Слепаковым, с которым актриса пришла на премию «GQ Человек года». Весь вечер они провели вместе.

К слову, в 2018-м году Светлане сделал предложение бизнесмен Георгий Петришин, но свадьбы не состоялось. Больше об отношениях актрисы ничего неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова проверила, беременна ли Собчак. Певица смогла потрогать живот телеведущей и удостовериться, что она не планирует пока становиться мамой во второй раз.

беременность Светлана Ходченкова
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Подписчики считают, что Ходченкова скрывает беременность
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