Медики назвали способы компенсации недостатка солнечного света

Медики назвали способы компенсации недостатка солнечного света
Недостаток солнечного света влияет на психологическое и физическое здоровье человека. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в серый осенне-зимний период. Известно, что это влияет на психологическое и физическое здоровье человека.

Как сообщает РИА Новости, людям, для избежания возможных осложнений от недостатка солнца, рекомендуется придерживаться режима сна, включить в рацион жирную морскую рыбу, в которой содержится большое количество витамина D и йода, а также не забывать про физическую активность и всячески себя радовать.

По словам психолога Ильи Шабшина, недостаток солнечного света может склонить настроение человека в сторону грусти, пессимизма и апатии. Он добавил, что человек негативно воспринимает недостаток света, а солнечный свет является для него символом чего-то счастливого.

Психолог также рекомендует восполнять недостаток солнечного света на улице путем включения дома яркого желтого света. Он рекомендует носить яркую и светлую одежду, а также добавить разноцветных вещей в домашний интерьер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты рассказали об опасности недосыпа.

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