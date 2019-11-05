Медики назвали способы компенсации недостатка солнечного света

Врачи рассказали, что нужно делать, чтобы компенсировать недостаток солнечного света в серый осенне-зимний период. Известно, что это влияет на психологическое и физическое здоровье человека.

Как сообщает РИА Новости, людям, для избежания возможных осложнений от недостатка солнца, рекомендуется придерживаться режима сна, включить в рацион жирную морскую рыбу, в которой содержится большое количество витамина D и йода, а также не забывать про физическую активность и всячески себя радовать.

По словам психолога Ильи Шабшина, недостаток солнечного света может склонить настроение человека в сторону грусти, пессимизма и апатии. Он добавил, что человек негативно воспринимает недостаток света, а солнечный свет является для него символом чего-то счастливого.

Психолог также рекомендует восполнять недостаток солнечного света на улице путем включения дома яркого желтого света. Он рекомендует носить яркую и светлую одежду, а также добавить разноцветных вещей в домашний интерьер.

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