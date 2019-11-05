В Выборге за полчаса потушили бытовку

На улице Крепостной в Выборге Ленобласти произошел пожар в строительном вагончике ранним утром во вторник, 5 ноября.

Как сообщают в региональном главке МЧС, экстренные службы получили сообщение о возгорании в бытовке в пять утра. На место происшествия выехали дежурные смены 52 и 110 пожарно-спасательных частей противопожарной службы области.

Возгорание удалось ликвидировать за полчаса — к половине шестого утра. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания также остаются неизвестными.

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