На рельсах в Зеленогорске нашли обезглавленное тело

Тело было обнаружено за пассажирской платформой. Фото: Pixabay

Тело было обнаружено за пассажирской платформой. Фото: Pixabay

В Курортном районе Северной столицы обнаружено тело мужчины без головы. О страшной находке сообщили накануне, 4 ноября.

Погибший находился за пассажирской платформой станции Зеленогорск на 51 км 6 пикет 8-ой путь. У мужчины наблюдались явные признаки железнодорожной травмы.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники следственно-оперативной полиции установили личность пострадавшего. Оказалось, что на ж/д путях погиб 42-летний житель одного из поселков Выборгского района Ленобласти.

Как сообщили УТ МВД России по СЗФО, в настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства.

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