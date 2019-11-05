Петербуржец подозревается в убийстве собутыльника после пьяной ссоры

Петербуржец подозревается в убийстве собутыльника после пьяной ссоры
Мужчина ударил собутыльника ножом. Фото: Pixabay

В Северной столице задержали подозреваемого в убийстве, совершенного в общежитии. Трагический инцидент произошел накануне, 4 ноября, в одном из домов по улице Демьяна Бедного.

В ходе ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, мужчина ударил собутыльника ножом. Погибшим оказался 36-летний сын сожительницы злоумышленника.

Как сообщили в СК РФ по городу, в результате следственных мероприятий правоохранители задержали 38-летнего мужчину. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения подозреваемому.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который ворвался в магазин с пистолетом.

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