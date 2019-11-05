Альпинистку из Петербурга сняли со скалы на Байкале

Альпинистку из Петербурга сняли со скалы на Байкале
Женщина просидела на скальном сбросе высотой 10-15 метров около трех часов. Фото: vk.com/baikalpso

Туристка из Петербурга забралась на скалу, расположенную неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, и не смогла спуститься, сообщает местный поисково-спасательный отряд МЧС.

Спасателям пришлось воспользоваться альпинистским снаряжением, чтобы снять со скалы 29-летнюю любительницу экстрима из Петербурга. Женщина просидела на скальном сбросе высотой 10-15 метров около трех часов. Она не пострадала, однако ей пришлось померзнуть.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда сняли ее с высоты и доставили на свою базу, откуда она помчалась в аэропорт Иркутска, чтобы не опоздать на самолет в Петербург.

Фото: vk.com/baikalpso

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США нашли туристку благодаря надписи SOS из камней. Женщина заблудилась в национальном парке. Ее не могли найти несколько дней.

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