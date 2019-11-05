Виновник смертельного ДТП на Невском получил 10 лет тюрьмы

В аварии на пересечении Невского и Литейного проспекта 30 марта 2019 года погибли двое людей. Виновник происшествия проведет в заключении 10 лет.

35-летний уроженец Армении Артур Асатуров сел за руль утром 30 марта текущего года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Управляя угнанным транспортным средством, он спровоцировал ДТП, жертвами которого стали два человека.

Суд вынес преступнику приговор: 10 лет в колонии, а после освобождения еще три года без прав. Однако сам нарушитель не раскаивается в содеянном. В зале суда он призвал «понять и простить» его состояние, повлекшее за собой гибель невинных людей.

Отметим, что в июне прошлого года Асатурова уже лишали водительских прав на полтора года, а также обязали выплатить штраф 200 тысяч рублей.

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