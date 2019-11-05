«Пустой взгляд, тупое движение рукой». Поведение певицы МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным

По мнению некоторых зрителей, 36-летняя исполнительница вела себя очень странно во время своего выступления. Фото: Instagram maksimartist

По мнению некоторых зрителей, 36-летняя исполнительница вела себя очень странно во время своего выступления. Фото: Instagram maksimartist

Некоторых поклонников певицы МакSим удивило необычное поведение артистки во время концерта в Казани.

«Что с ней, пустой взгляд, тупое движение рукой и миллион запинок», — отметила одна из поклонниц в Instagram.

По мнению некоторых зрителей, 36-летняя исполнительница вела себя очень странно во время своего выступления. Поклонники предположили, что певица так себя вела из-за алкоголя или до сих пор не оправилась после ДТП. Однако директор артистки опровергла эти сообщения, сказав, что концерт прошел с аншлагом и, все были довольны.

«Все были довольны, одна какая-то девочка в интернете написала свое недовольство, ей, видите ли, так показалось», — отметила Маргарита Соколова, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, как себя чувствует певица МакSим после ДТП. Певица должна была сниматься в клипе на песню «Абонент недоступен», но угодила в реанимацию с множественными гематомами. Все ближайшие концерты и выступления в связи с этим были перенесены на лето.