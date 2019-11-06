Двое осужденных пациентов сбежали из психбольницы

Один из них был осужден за кражу, а другой – за убийство.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Двое пациентов сбежали из стен учреждения и пока не совсем понятно, как именно им это удалось. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются их поисками, чтобы вернуть граждан в психбольницу. Уточняется, что оба были осужденными – один за кражу, другой за убийство.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волгограде из психбольницы сбежали убийца и грабитель. Двое преступников сумели покинуть палату первой Волгоградской областной психиатрической больницы, отжав решетку 2-го этажа здания.