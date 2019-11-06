Пожарные потушили дачу во Всеволожском районе

Возгорание произошло в Токсово Всеволожского района Ленинградской области. Там горел дачный дом на площади 60 квадратных метров.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, дачный дом, в котором произошел пожар, находился в дачном некоммерческом партнерстве «Отдых Трудящихся Горная Аллея».

Пожар тушили дежурные бригады двух пожаро-спасательных часте противопожарной службы региона. С возгоранием справились к пяти утра 6 ноября.

Спасатели не сообщают о возможных пострадавших при пожаре. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью загорелась дача на 100 «квадратах» в деревне Верхние Осельки. Частный дом загорелся в ночь на 1 ноября в садоводстве «Электроника» в деревне Верхние Осельки Всеволожского района Ленобласти.