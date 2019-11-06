Волховская неваляшка победила в конкурсе туристических сувениров России

В Ленинградской области появился новый брендовый сувенир — Волховская неваляшка. Она признана одним из победителей Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019.

Волховская неваляшка заняла первое место в номинации «Сувенир-игрушка». Финальный этап конкурса прошел в Саратове, участие в нем приняли более 400 сувениров из 44 регионов России.

«Сувенир представляет собой современную матрешку с музыкальным механизмом внутри», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Автором изделия выступила мастерская ООО «Волховская роспись». При создании неваляшки использовались материалы этнографического музея. Мастера повторили цвета одежды, глаз, волос и выверили с точностью до миллиметра длину платка.

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