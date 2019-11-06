В Петербурге запустили производство Toyota RAV4

В Петербурге запустили производство Toyota RAV4
Тoyota RAV4 получила пять звезд безопасности Euro NCAP на крупнейших испытаниях. Фото: pixabay.com

Автомобильная компания открыла производство новой модели внедорожника Toyota RAV4 в Шушарах. Инвестиции в петербургский завод составили пять миллиардов рублей.

Сегодня, 6 ноября, на производстве, расположенном в Шушарах, состоялась торжественная церемония запуска RAV4 нового поколения. Японский производитель вложил в модернизацию территории завода около пяти миллиардов рублей. Это позволило установить 133 робота, а также сделать возможным использование инновационных японских механизмов каракури, которые позволятю существенно снизить энергопотребление за счет отказа от энергозатратных приводов и электронных устройств.

Новая модель внедорожника Toyota RAV4 также претерпела ряд важных преобразований. Модернизированный вариант получил пять звезд безопасности Euro NCAP в ходе масштабных испытаний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неподалеку от Петербурга появится завод Hyundai.

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