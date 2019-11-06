СМИ сообщили о возможном захвате самолета в голландском аэропорту

В аэропорту Амстердама Схипхол полностью закрыли один из терминалов для пассажиров. Вероятно, это связано с угоном воздушного судна.
Все произошло на борту одного из самолетов сегодня, 6 ноября. Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в аэропорту закрыт терминал D, к месту происшествия были направлены подразделения спецназа.
Как сообщает ТАСС, речь идет о подозрительной ситуации в самолете. Происходящему присвоена третья степень опасности.
Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об экстренной посадке самолета в тюменском аэропорту. Воздушное судно приземлилось из-за отказа двигателя.