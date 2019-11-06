Звезда Голливуда подала в суд на рэпершу, использовавшую ее имя

Знаменитая американская актриса Шарон Стоун подала в суд на рэп-исполнительницу и телеведущую Шанель Уэст Кост. Причиной иска стала одна из песен.

По словам актрисы, Шанель Уэст использовала ее имя в песне Sharon Stoned («Шарон под кайфом») в целях обогащения. Она также подсчитала, что ее имя повторяется в песне 33 раза, а фамилия – 99.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Шарон отметила, что она не давала на это согласие, а также не получила должного гонорара. При этом сумма требуемой компенсации в иске не уточнена. Ответчица пока не комментирует происходящее.

Клип на песню Sharon Stoned был выложен на YouTube 19 апреля настоящего года. Ролик набрал уже 670.000. просмотров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о публикации клипа, который сняли в Петербурге.