Машина превратилась груду металлолома на Софийской

На Софийской улице в Северной столице произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Машина сбила столб и вылетела на газон.

Все произошло в ночь на четверг, 7 ноября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», двигатель легковушки лежит на расстоянии 15 метров от авто.

«Машина груда металлолома», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что от машины не осталось «живого» места. Пользователь также добавил, что машина зацепила еще одного участника движения.

Очевидцы предположили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей иномарке. Машина полностью выгорела.