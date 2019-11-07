Машина превратилась груду металлолома на Софийской

Машина превратилась груду металлолома на Софийской
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

На Софийской улице в Северной столице произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Машина сбила столб и вылетела на газон.

Все произошло в ночь на четверг, 7 ноября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», двигатель легковушки лежит на расстоянии 15 метров от авто.

«Машина груда металлолома», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что от машины не осталось «живого» места. Пользователь также добавил, что машина зацепила еще одного участника движения.

Очевидцы предположили, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей иномарке. Машина полностью выгорела.

алкогольное опьянение дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвала лучшую диету для похудения и причины набора веса
Машина превратилась груду металлолома на Софийской
Выявлена связь употребления мяса с риском ранней смерти
Ученые рассказали, чем опасен плохой сон
В Пушкине дотла сгоерл Dodge
Экс-жена Кержакова хочет, чтобы футболисту ограничили выезд из России
Житель приморья попал в реанимацию после нападения медведя
Водитель Volkswagen наехал на полицейского на Петергофском, сотрудники ...