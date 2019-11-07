В Пушкине дотла сгоерл Dodge

Сегодня ночью, 7 ноября, пожарные тушил полыхающий автомобиль марки Dodge в Пушкине.

Информация о пожаре у дома №12 на Новой улице поступила спасателям около трех часов ночи. К месту происшествия незамедлительно был направлен один пожарный расчет.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, спасатели полностью потушили огонь к 3:37. Легковушка полностью выгорела.

Сведения о возможных пострадавших и причинах возгорания устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне на Петергофском шоссе. Водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции, а после попытался скрыться.