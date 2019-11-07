Водитель Volkswagen наехал на полицейского на Петергофском, сотрудники открыли стрельбу

Злоумышленника остановили на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца. Фото: vk.com/spb_today

Злоумышленника остановили на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе в Северной столице сотрудники полиции остановили водителя иномарки. Пришлось применять табельное оружие.

Правоохранители попросили водителя, управляющего автомобилем марки Volkswagen, показать документы, однако тот начал оказывать сопротивление и устроил погоню. Заблокировав проезд нарушителю, сотрудники вышли из машин, но мужчина неожиданно нажал на газ, направив авто в сотрудников.

Как сообщили в главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате наезда пострадал один из полицейских. Применив оружие правоохранители задержали злоумышленника у дома №29 на улице Пионерстроя. Автомобиль был найден неподалеку.

Пострадавшего полицейского госпитализировали с места происшествия. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на витебском. Mercedes снес знак и остановился на газоне.