На Витебском Mercedes снес знак и встал на его место

В Московском районе Петербурга иномарка снесла дорожный знак. Все произошло сегодня ночью, 7 ноября, на Витебском проспекте у улицы Типанова.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковой автомобиль марки Mercedes снес знак, установленный на газоне, и припарковался на его месте.

«Все целы», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи предположили, что водитель двигался на высокой скорости, в результате чего не смог пересечь крутой поворот.

Информация о состоянии водителя не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Кировске. Спасатели боролись с огнем в частном доме около часа.