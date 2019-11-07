В Кировске пожарные тушили пожар в частном доме

В городе Кировск в Ленобласти спасатели тушили полыхающий частный дом. Все произошло в накануне вечером, 6 ноября, на Набережной улице.

Соответствующая информация поступила пожарным в 17:14. К месту незамедлительно направили восемь сотрудников на двух единицах спецтехники. Пожар тушили в одной из комнат дома. Обстановка горела на площади 12 квадратных метров.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, огнеборцы тушили пламя меньше часа, возгорание удалось полностью ликвидировать к 17:47.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в Приозерске. Огонь вспыхнул на одном из этажей жилого дома.