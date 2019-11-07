МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

В четырех регионах задержали 16 человек. Фото: мвд.рф

В четырех регионах задержали 16 человек. Фото: мвд.рф

Полиция провела масштабную операцию по задержанию 16 подозреваемых в мошенничестве при оформлении кредитов. Потерпевшими числится более тысячи человек.

По данным ГУ МВД России, злоумышленники обещали гражданам помочь в получении кредитов, но на самом деле похищали их деньги.

Спецоперация проводилась в четырех регионах России. В ходе 25 обысков были изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, телефоны и сим-карты, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Роли между 16 сообщниками, по информации полиции, были четко распределены. Одни находили людей, нуждающихся в деньках, другие распространяли рекламу через интернет, третьи — общались с потенциальными клиентами, четвертые выполняли роль сотрудников «колл-центра».

Четыре фигуранта дела заключены под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судят четырех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с НДС.