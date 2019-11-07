В Выборгском районе экстренно эвакуировали учащихся школы №110

В Выборгском районе экстренно эвакуировали учеников из школы № 110. Из

Звуки сирены об экстренной эвакуации заставили покинуть классы во время занятий всех учеников. Школьников экстренно вывели на холод без верхней одежды.

«Эвакуация в школе 110. Почти все классы даже самые младшие без верхней одежды и без уличной обуви», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2 октября, эвакуировали учащихся одной из петербургских школ. Речь идет об общеобразовательном учреждении №54 на Маршала Казакова. Учителя оперативно вывели подопечных из здания. В настоящее время школу проверяют на наличие опасных предметов.