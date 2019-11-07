В Ленобласти объявили новых обладателей ленинградских гектаров

В первом потоке программы участвовали 38 человек. Фото: pixabay.com

В первом потоке программы участвовали 38 человек. Фото: pixabay.com

Земельные участки в отдаленных районах Ленинградской области для развития собственных проектов получили пять фермеров.

Победителям предоставили территории в Лодейнопольском, Сосновоборском и Бокситогорском районах региона. Среди владельцев земли четверо ленинградцев и одна петербурженка, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе областной администрации.

Выбирать пришлось из 17 полученных заявок. Отобранные комиссией фермеры будут развивать производство картофеля и кормовых культур, а также заниматься разведением коров и коз.

По условиям конкурса, победители получили земли в аренду на льготных условиях, а также с возможностью выкупить территории в дальнейшем. Также, новые владельцы ленинградских гектаров имеют право на получение «подъемных» 3 миллионов рублей и предоставляемых сельхозпроизводителям субсидий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти появится 100 гектаров фруктовых садов.