В Петербурге представили концепцию сохранения исторического центра

Предложенные поправки в ЗакСе начнут рассматривать в 2020 году. Среди прочего, предполагается провести тотальную инвентаризацию для обновления информации об исторических зданиях. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Предложенные поправки в ЗакСе начнут рассматривать в 2020 году. Среди прочего, предполагается провести тотальную инвентаризацию для обновления информации об исторических зданиях. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Поправки в градозащитное законодательство озвучили на заседании Законодательного собрания Петербурга в четверг, 7 ноября.

Проект, разработанный депутатами ЗакСа совместно с работниками профильных комитетов, предполагает расширение и увеличение защитных зон культурного наследия. Так, под охрану государства могут попасть участки Лесного проспекта и Невского района.

Кроме того, поправки предполагают введение смежного уличного фронта. Это значит, что защищать власти города будут не только само здание, но и территорию напротив. Также планируется ужесточить правила высотной застройки в целях сохранения исторической панорамы. В связи с этим Борис Вишневский напомнил неудачную ситуацию с «Лахта центром», который виден почти из любой точки города, хотя строители обещали обратное.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в КГИОП подготовят 60 проектов по реставрации исторических фасадов.