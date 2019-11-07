Эммануэль Макрон: мы наблюдаем смерть мозга НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал отсутствие координации между США и его союзниками по блоку НАТО как «смерь мозга» альянса.

Такое заявление французский лидер сделал в ходе интервью изданию The Economist. Как отметил Макрон, на сегодняшний день мы все наблюдаем «смерть мозга НАТО». Как участник альянса, глава Франции подчеркнул отсутствие координации по стратегическим решениям между Соединенными штатами и другими членами объединения.

Макрон также упомянул об агрессии со стороны Турции, которая, по его мнению, также является несогласованной. Президент утверждает, что если Европа не заявит себя как самостоятельная геополитическая сила, она рискует потерять контроль над собственной судьбой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон закинул ногу на стол во время встречи с Эммануэлем Макроном.