Ольга Бузова ответила на призывы увеличить грудь

Певица уверяет, что никогда не ляжет под нож, так как ее устраивает размер груди.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. Обо всем телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала изданию «7 дней». Довольно часто подписчики звезды пишут ей, чтобы она увеличила грудь – так она, по их мнению, станет еще лучше и красивее. Сама девушка четко отвечает: нет. Наконец Ольга Бузова ответила, почему она так категорично настроена. Певица рассказала, что не может представить в своей груди что-то инородное. Она отметила, что ее мама всегда была против татуировок и пирсинга – первое у Ольги Бузовой уже, кстати, есть.

Телеведущая заверила, что нормально относится к тем, кто обращается к пластическим хирургам.

«Но мне кажется, что, если вести здоровый образ жизни, ухаживать за собой, можно долго оставаться красивой и молодой безо всяких хирургических вмешательств. Когда я смотрю на мою бабушку, вижу, что можно стареть красиво»,

— поделилась своим мнением Ольга Бузова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии.