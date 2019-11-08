Франция обратится к России за помощью для реставрации Нотр-Дама

Франция решила прислать России официальное приглашение на участие в реставрации собора Парижской Богоматери, который частично пострадал в пожаре в апреле этого года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкой, инициатором участия России в восстановлении Нотр-Дам де Пари выступила сама Россия. Это обсуждалось в течение нескольких месяцев. Таким образом Франция признала достоинства российских специалистов.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. За 12 часов огонь успел уничтожить шпиль, часы и частично кровлю. При этом две главные башни и основная конструкция собора остались целыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Парижа назвала основные версии причины пожара в Нотр-Даме.