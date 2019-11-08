Автоугонщицу из Петербурга отправили в колония на 3 года

Автоугонщицу из Петербурга отправили в колония на 3 года
Суд признал автоугонщицу виновной. Фото: pixabay

В Петербурге местная жительница организовала преступную группу по угону автомобилей. Суд признал ее виновной в угоне 10 автомобилей для дальнейшей продажи на запчасти.

Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры, судом было установлено, что обвиняемая организовала преступную группу, в состав которой вошли восемь человек, и пообещала каждому выручку с продажи угнанных иномарок на запчасти. Два года назад в период с апреля по июнь они похитили 10 иномарок и разобрали их по частям. Общая сумма ущерба граждан составила 3 млн рублей.

Роль женщины заключалась в перегоне автомобилей в арендованные гаражи. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в ИК общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция по горячим следам задержала автоугонщика на Дальневосточном.

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Автоугонщицу из Петербурга отправили в колония на 3 года
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