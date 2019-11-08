В Госдуме предложили исключить импортные продукты из питания школьников

В Госдуме предложили исключить импортные продукты из питания школьников
Нововведение не вызовет проблем с организацией питания для учеников. Фото: pixabay

В Государственной Думе появилось предложение о запрете использования импортных продуктов в питании школьников, обучающихся в начальных классах.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на автора предложения зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова, запрет уже действует на использование в школьном питании импортных мяса, рыбы и молочных продуктов. Инициатива подразумевает запрет на использование овощей зарубежного производства.

По словам Чернышова, нововведение поддержит российских производителей в условиях санкций. Также он отметил, что качество отечественной продукции легче контролировать. Он считает, что это не вызовет проблем с организацией питания для учеников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуму внесли законопроект о горячем питании в школах.

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В Госдуме предложили исключить импортные продукты из питания школьников
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