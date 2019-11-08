В Ленобласти примут решение, какие города получат почетные звания

Заседание комиссии по присвоению почетных званий городам состоится в полдень 8 ноября в Доме правительства Ленобласти, сообщают в областном правительстве.

На заседании членами комиссии будут рассмотрены ходатайства о присвоении городам и населенным пунктам званий «Населенный пункт воинской доблести» и «Город воинской доблести». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также примет участие в заседании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти объявили новых обладателей ленинградских гектаров. Отобранные комиссией фермеры будут развивать производство картофеля и кормовых культур, а также заниматься разведением коров и коз.