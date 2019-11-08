Собачников предупредили о раскиданной у забор рядом с СКК отраве

У СКК "Петербургский" могли раскидать отраву для собак. Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

У СКК "Петербургский" могли раскидать отраву для собак. Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение

Жители Петербурга предупреждают владельцев домашних животных об опасности. Одна из собак отравилась у забора на Бассейной улице у СКК «Петербургский».

Местные жители переживают, что это произошло не случайно и животных травят намерено.

«Встретила утром соседа, он рассказал, что его псу два дня назад стало плохо на прогулке. Приступы судорог, отвезли в клинику, еле откачали. Врачи сказали что наиболее вероятно отравление изониазидом», — рассказала корреспонденту gazeta.spb.ru местная жительница.

Изониазид — лекарственное средство для лечение туберкулеза, содержащее ядовитые для собак вещества. Приманки с изониазидом, как правило, раскладывают во дворах и парках догхантеры.

Пост о возможной травле собак разместили 8 ноября в группе противников сноса СКК «Петербургский».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Кубинской улице застрелили собаку.