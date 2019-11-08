Законопроект о признании физлиц иноагентами могут принять до конца года

Закон может вступить в силу в 2020 году. Фото: pixabay

Закон может вступить в силу в 2020 году. Фото: pixabay

До конца настоящего года может быть принят законопроект о признании физических лиц иностранными агентами. Такое заявление сделал глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

По его словам, указанный документ находится в высокой степени готовности и в скором времени может быть реализован. Он добавил, что решать этот вопрос вначале предстоит коллегам из Государственной думы.

Как сообщает ТАСС, Климов рассказал, что надеется на вступление в силу закона в предстоящем году.

Он отметил, что комиссия пока не приступила к рассмотрению возможности введения уголовного наказания для нарушающих законодательство об иноагентах зарубежных СМИ и физлиц. Законопроект о признании физлиц иноагентами был принят Госдумой в первом чтении в январе 2018 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об исключении импортных продуктов из питания детей в школах. Предложение огласили в Госдуме.