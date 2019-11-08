Смерть еще одного пострадавшего в Забайкалье опровергли

Ранее в Сети появилась информация о смерти еще одного солдата, пострадавшего во время стрельбы в военной части в Забайкалье. Однако это заявление опровергли.

О том, что 19-летний Евгений Графов, получивший ранение, когда его сослуживец Рамиль Шамсутдинов внезапно открыл огонь, все еще жив, сообщила его сестра Елена 8 ноября. Как пишет Telegram-канал «Подъем», молодой человек находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое. Сестра пострадавшего не стала ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Отметим, что в пятницу, 8 ноября, этот же источник рассказал о смерти Графова.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что солдат-срочник, совершивший массовое убийство в Забайкалье, раскаивается в содеянном. Его адвокат утверждает, что Шамсутдинов стал давать правдивые показания.