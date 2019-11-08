Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина на 6 млрд рублей

Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более 6 миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его семьи

«Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично», — огласила решение судья Оксана Мрыхина, сообщает РИА «Новости».

В прокурорском иске об изъятии числились 800 млн руб., $72 млн и €8 млн, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений, а также два автомобиля.

Напомним, Черкалин был задержан и арестован 25 апреля 2019 года. По версии следствия, в 2011 году он и двое других бывших сотрудников ФСБ под угрозой уголовного преследования похитили 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина. В июле полковнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В мае его же обвинили в получении взяток на сумму $850 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.